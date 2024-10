Premiery w listopadzie 2024. "Relikt" i "Złowrogi", czyli halloweenowy maraton horrorów

"Rozgrzeszenie"

Gwiazdor kina akcji, znany z takich hitów jak "Uprowadzona", "Tożsamość" czy "Przetrwanie" Liam Neeson wraca w filmie o pościgach, strzelaninach i porachunkach gangsterskich prosto z ulic Bostonu. Aktor zapowiedział ostatnio przejście na emeryturę, więc może to być jedna z ostatnich szans, by go zobaczyć na ekranie. Bezimienny bandyta, którego gra gwiazdor, nie może już dłużej pracować dla szefa, postrachu lokalnej społeczności. Były bokser zmaga się z chorobą neurologiczną. Gdy okazuje się, że tę walkę przegrywa i zostaje mu zaledwie kilka miesięcy życia, postanawia wrócić na ulice jednego z najbardziej irlandzkich miast w Stanach Zjednoczonych, by naprawić błędy popełnione w przeszłości. W pierwszej kolejności odwiedza dawno niewidzianą córkę, która jako samotna matka ledwo wiąże koniec z końcem. W dodatku na ostatnim życiowym zakręcie poznaje w barze pewną kobietę. Jaki będzie jego następny krok? Co z dotychczasową pracą gangstera? Razem z Liamem Neesonem w filmie Hansa Pottera Molanda ("Przykładny obywatel") wystąpiła Yolonda Ross ("Outsiderka") oraz Ron Perlman ("Obcy: Przebudzenie").