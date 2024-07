Grażyna Szapołowska zagrała femme fatale w "Krótkim filmie o miłości". "Kieślowski mówił, że mam talent do bycia na ekranie"

Mamy tu zatem schemat podobny do tego wykorzystanego przez Alfreda Hitchcocka w "Oknie na podwórze", w którym bohater, podobnie podglądacz, odkrywa, że sąsiad popełnił zbrodnię. Efekt obserwacji Tomka nie zakrawa na morderstwo, ale również obiera tragiczne tory. Chłopak idealizujący starszą od siebie Magdę wierzy w najczystszą, niewinną postać miłości, ulega młodzieńczej fascynacji. Tymczasem kobieta ma za sobą wiele nieudanych związków i nie wierzy we wzniosłe, romantyczne uczucia, kontakty damsko-męskie sprowadza do cielesności. Ich zbliżenie prowadzi do dramatycznych skutków.