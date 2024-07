Przeżyła pożar, śmierć męża i wypadek. Dziś Anna Dymna sama niesie pomoc potrzebującym

Wiesław pojawił się na jej drodze, gdy zaczynała swoją przygodę z aktorstwem. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Poznali się na planie filmu "150 km na godzinę" w reżyserii Wandy Jakubowskiej, ale i tak ten moment nie sprawił, że zaczęli ze sobą być. Zanim się zeszli, przeszli sprzeczkę z rękoczynami w tle. Anna Dymna spoliczkowała go, a on... nie był jej dłużny! Po czasie jednak Wiesław doszedł do wniosku, że przeprosi Annę za zachowanie. Pojawił się z białymi goździkami. To ją rozczuliło do tego stopnia, że ta dwójka szybko zaczęła się ze sobą spotykać.