Anna Polony "wczepiona w życie". Po rozwodzie już nigdy nie chciała wyjść za mąż

Chyba od początku był to związek wysokiego ryzyka, nie tylko dlatego, że zamieszkali pod jednym dachem z matką Anny Polony. Oboje "ambicjonerzy", jak mówiła aktorka, zamiast cieszyć się nawzajem swoimi sukcesami, rywalizowali z sobą. Poza tym mieli różne pomysły na życie. "On szalony, ja szalona – widać za dużo było tego szaleństwa jak na jedno małżeństwo. Nienawidziłam stylu życia, który kochał mój mąż, czyli nocnych biesiad i wyciągania z lodówki wszystkiego, co się z trudem zdobyło" – zdecydowała się kiedyś na szczere wyznanie aktorka. "Mąż był bardzo niecierpliwym człowiekiem, ja też nie miałam do niego cierpliwości, bardzo często dochodziło do kłótni, ale nie tylko o to chodziło, my mieszkaliśmy z moją mamą, która była bardzo silną osobowością" – powiedziała podczas spotkania w warszawskim Instytucie Teatralnym. "Błędem było to, że w ogóle się z sobą związaliśmy, byliśmy w wiecznej konkurencji". Tę wypowiedź poprzedziła jednak innym wyznaniem: "Mówić o sobie szczerze to niemożliwe, a nieszczerze, to jaki ma sens?". Ostatecznie rozwiedli się po 13 latach. Było to głośne rozstanie.