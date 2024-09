Frank Abagnale – król oszustów czy fantasta?

Dobrzy kumple

Agent FBI, nieco zgorzkniały pracoholik Carl Hanratty, grany w filmie przez Toma Hanksa, jest fikcyjną postacią, miksem kilku agentów. Był jednak pewien agent, który szczególnie przykładał się do schwytania zuchwałego oszusta. Mowa o Josephie Shea. Był on szefem zespołu dochodzeniowego FBI, który przez kilka lat ścigał Abagnale'a. Podobnie jak w filmie, Shea początkowo sądził, że poszukiwany oszust jest znacznie starszy, zapewne koło trzydziestki. Josepha utwierdzał w tym przekonaniu fakt, że popełniane przestępstwa i fałszerstwa były niezwykle skomplikowane i doskonale przemyślane. I to miałby robić licealista? Niemożliwe! Tak jak Hanratty w filmie, Shea stał się najważniejszym łącznikiem Abagnale'a z FBI. Po schwytaniu Franka, Joe przekonał kolegów, by skorzystali z umiejętności, wiedzy i doświadczenia byłego oszusta, wtedy już odbywającego wyrok. Abagnale zaczął pracować dla FBI bez wynagrodzenia, pomagając w śledztwach dotyczących fałszerstw, oszustw i nadużyć. Ta współpraca przerodziła się w długoletnią przyjaźń, która według Abagnale'a trwała 30 lat, aż do śmierci Shea w 2005 roku.