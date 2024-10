Scena, komedia i miłość. Wszystkie twarze Bohdana Łazuki

Marzenia zaprowadziły Bohdana Łazukę do Warszawy, gdzie uczył się gry na oboju w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego. W stolicy zamieszkał w akademiku "Dziekanka", w którym zatrzymywało się również wielu studentów warszawskiej PWST. Wśród nich znaleźli się m.in. przyszli aktorzy Andrzej Gawroński i Marian Kociniak, którzy szybko odnaleźli wspólny język z utalentowanym Łazuką. Namówili go na egzaminy do szkoły teatralnej. Podczas nich Bohdan ujął komisję zaimprowizowaną scenką na wypadek pożaru. "Inni zdający zaczęli dzwonić po straż, a ja patrzę, że jesteśmy na parterze, no to wyszedłem przez okno. To się spodobało" – wspominał.