Najnowsze Popularne Aktualności + 3 jan komasahejtersala samobójców. hejter 5 godzin temu "Sala samobójców. Hejter". Jan Komasa: "Maciek Musiałowski jeszcze przed castingiem wzbudzał skrajne emocje" Jan Komasa w poprzednich filmach potrafił odkrywać młodych aktorów. Teraz też postawił na świeże nazwiska, jak Maciej Musiałowski, Julia... Rozwiń Zapytam jeszcze o do Julia Wieniaw … Rozwiń Transkrypcja: Zapytam jeszcze o do Julia Wieniawa Macieja musiałowskiego Bosch Agacie Kuleszy Dlaczego Na Myślę że akurat Jeśli chodzi o Maćka musiałowskiego Przypadek kogoś kto już przed kartingiem wzbudza W środowisku różne skrajne emocje denerwował innych irytował jeszcze inni się nim I mówili że jest magnetyczny charyzmatyczny i tak dalej Jeśli chodzi o Julkę Wieniawy ona również wzbudza skrajne emocje teraz w tym momencie Dlaczego się tak Tylko oni mogą Znać odpowiedź na to pytanie jak oni to robią że że tak rozwój Że tak ludzie Nie obrazuje ich nienawidzą dużych kochają i tak da Doskonale wiedzą co to znaczy hejt są też obiektem hejtu Są silni Widzą to W tym żyją z tym I myślę że Temu że tak Widzieli Jak oddać Wszystkie załamania delikatne Emocje Sami sami stać się obiektem hejtu Stworzyć Maciej Stuhr pewnie też Przed kamerą WP przeczyta po prostu to co Ostatnio wypisuj Przy okazji orłów Parodie gestu posłanki mnikowskiej I nie wcześniej To tak znaczy jakby żyjemy w społeczeństwie W którym Tylko się wypowiesz Tych miast Hejtowany Bobo Zostawiłeś głowę To nie jest tylko w Polsce Ale my mamy Dziwne poczucie to się na świecie wszędzie wzmacnia Jest coś takiego Stricte z naszego kraju tutaj Nie wiem jak jest na przykład w krajach typu W Niemczech Czy we Włoszech też jest wszędzie hej Jestem Polski sprawia wrażenie jakby średnio na przykład Ameryka Który jest rozkręcony tylko w troszkę innym 100 Tam jest więcej politycznej poprawności inne rzeczy obok jakby inna kultura Hymn Polski Nie coś takiego tak agresywnego że lubisz zmieszać z błotem tak na maksa bez żadnego Jakby hejt mógł mieć wdzięk ale bez bez żadnego nie ma w tym Nic więcej niż potrzeba skrzywdzenie Trochę przerażające czy to jest podyktowane naszą historią w tym że ludzie po prostu Korzystając z anonimowości Winter Napisać te trzy zdania więcej Myśląc o tym żeby ta druga osoba to przeczytała i żeby ją coś z nią zrobić Nie wiem czy to może się bierze z jakieś bezsilny Że ludzie Krzyczą już zostać w tym Inter Tylko po to żeby po prostu się wykrzycz Mam pojęcia jest jakaś Polska Maciek Musiałowski mówił że ten firma zaps Agata Kulesza że każdy będzie oni myślą nas Dominika Kulczyk producent każe Zmienić Pan jak sobie wyobraża życie widzów Myślę że jeżeli Wszystkich zapraszam Film na tą 100 Filmy Toy Prowokacja Nie będziemy Widzę głaskać ani dawać nadzieję Coś się zmieni Ale myślę że to jest rodzaj takiej zabawy Dosyć przewrót Widzę Wprowadzić Różne filmy różnie oddziałują Skład Tam Boże Ciało dawało poniekąd pewnym momencie nadzieję trochę ją odbierało Ale jednak był to film Dobra i Pewien rodzaj dobra Tamten Co to jest kochana Odd Ale to jest Tylko dlatego że Do rozmowy uważam Kina opuści rozmawia Dyskutując