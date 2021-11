Salma Hayek wspomina współpracę z Weinsteinem. Nękał ją telefonicznie

Za rolę w filmie "Frida" Salma Hayek zdobyła nominację do Oscara. Teraz opowiedziała, że praca na planie była koszmarem. Producent Harvey Weinstein wydzwaniał do niej i rugał ją za to, jak prezentuje słynną malarkę. W rozmowie z "The Guardian" aktorka powiedziała, jak radziła sobie z mobbingiem z jego strony.