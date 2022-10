Sam Mendes otrzyma Nagrodę im. Kieślowskiego na EnergaCAMERIMAGE, "Imperium światła" filmem otwarcia festiwalu

Sam Mendes ma na swoim reżyserskim koncie filmy American Beauty, Drogę do zatracenia, Jarhead: Żołnierza piechoty morskiej, Drogę do szczęścia, Parę na życie, Skyfall, Spectre, 1917 oraz Imperium światła. Ma natomiast równie bogatą karierę teatralną. Założył i przez dziesięć lat prowadził londyński Donmar Warehouse. Był jednym z założycieli Neal Street Productions i The Bridge Project. Wyreżyserowane przez niego sztuki można było oglądać między innymi w National Theatre, RSC, Royal Court, Old Vic, Young Vic, BAM, a także na West Endzie, Broadwayu i w wielu różnych zakątkach świata, od Auckland po Paryż, od Pekinu po Rzym. Zarówno w kinie, jak i w teatrze Sam Mendes został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, wliczając w to Oscary® w kategoriach "Najlepszy reżyser" i "Najlepszy film", pięć nagród BAFTA, trzy Złote Globy, trzy nagrody Tony, pięć nagród im. Laurence'a Oliviera, trzy nagrody Evening Standard, dwie nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, nagrodę Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, nagrodę im. Jasona Robardsa oraz Hamburg Shakespeare Prize. Otrzymał również Nagrodę Directors' Guild Award za Całokształt Twórczości. Jest Honorowym Absolwentem National Film and Television School, w 2000 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla sztuki, zaś w 2020 roku otrzymał tytuł szlachecki.