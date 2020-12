Od 21 lat mówi się o tej scenie. Aktorki postanowiły ją powtórzyć

"Pocałunek. Między dwiema młodymi aktorkami. Na ekranie. W popularnym filmie dla nastolatków. W 2000 roku. To był słodki i pyszny pocałunek dla mojej postaci, Cecile. Chciała więcej. I muszę powiedzieć, że to był naprawdę dobry pocałunek. To, co wydaje mi się teraz tak pyszne, to to, że w 2020 roku nie jest to szokujące. Oznacza zmianę w sposobie myślenia" – napisała Blair na Instagramie.