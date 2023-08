Scena trwa tylko kilka sekund. To najmocniejsze, co zobaczycie teraz w kinie

W ostatniej części "Clickbaitu" ponownie wracamy do serialu "The Bear", którego drugi sezon wpadł na platformę Disney+ tego lata i pozamiatał. Przynajmniej część z nas. Okazuje się bowiem, że ten serial mocno nas podzielił. Kłócimy się o to, co w nim działa, na co położony jest ciężar, czy da się w ogóle oglądać historię o krojeniu, pichceniu i kolejnych usterkach w zapyziałej knajpie i czy faktycznie o tym jest ten serial.