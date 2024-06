Sceny seksu w "czasie chronionym". Widzowie nie powinni tego zobaczyć

KRRiT skarży się na film

Cinemax 2 to polskojęzyczny kanał nadawany przez HBO Europe, ma koncesję w Czechach, ale formalnie nasza KRRiT ma prawo do składania skarg na produkcje, jakie są tam pokazywane. Tak stało się w przypadku emisji "Rimini" z 3 października 2023 r. Rada uznała, że zawarte w filmie sceny seksu nie powinny być emitowane przed 22, bo może mieć to wpływ na rozwój nieletnich.