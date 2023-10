1 z 5 Schwarzenegger i Stallone kiedyś się nienawidzili. Dziś są przyjaciółmi

Od miłości do nienawiści jeden krok? Czy odwrotnie też to działa? Zdaje się, że tak. Idealnym przykładem na poparcie tych słów jest relacja między dwójką znanych i cenionych aktorów. Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone niegdyś byli największymi wrogami, a dziś cenią sobie swoją przyjaźń. Jak do tego doszło?