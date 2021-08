"Ścinasz włosy albo spier... stąd!". Monar za czasów Kotańskiego

Ja nie myślę, żeby to była przemoc. Ja się nie na to nie zgadzam. To było wytworzenie emocji. Jak sobie wstrzykujesz heroinę, to czujesz mocno. Tutaj też miał być ten zastrzyk emocji, a nie mówienie: "Nie rób tego, bo to niedobre". Jak jesteśmy chorzy na raka, to dostajemy silne leki, musi być reakcja. W ośrodku było tak: jesteś słaby w kontaktach z ludźmi, zostajesz prezesem. Spieprzyłeś jedzenie, to uczysz się kucharzyć. Nie wychodzi? Zostajesz szefem kuchni. To była nauka i sytuacje, które dawały nowe emocje. Oczywiście, ja rozumiem poglądy tych, którzy tego nie doświadczyli... Byliśmy tacy mocni, bo sami się tego uczyliśmy. Nie odpowiadał za to lekarz, ale my wszyscy.