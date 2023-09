Seagal bił ją i zdradzał. "Kochałam go, niczego nie żałuję"

W wywiadzie dla Page Six Kelly LeBrock przyznała, że związała się z Seagalem z miłości. "Kiedyś go kochałam. Szybko się jednak zmienił. Teraz żal mi tego mężczyzny. Myślę, że jest po prostu bardzo smutną osobą i jest czymś, co nazwałabym hollywoodzką tragedią. Wiem, że był bardzo zastraszany jako dziecko, bardzo chorowity, bardzo słaby. Myślę, że ludzie, którzy w dzieciństwie byli tak traktowani, w dorosłym życiu są zagubieni i nie są w stanie stworzyć normalnych związków. Życzę mu jednak wszystkiego najlepszego" – powiedziała 63-letnia LeBrock.