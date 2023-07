"Seans-gehenna". Pijany odpalił papierosa w sali kinowej

Po 15 latach od fatalnie przyjętego "Królestwa Kryształowej Czaszki" na ekrany kin za 295 mln dol. powraca "Indiana Jones". I też po raz ostatni z tytułowym bohaterem granym od lata przez tego samego aktora. Harrison Ford ma jednak niełatwe zadanie związane z przyciągnięciem do kin rzeszy widzów. W pierwszy weekend wyświetlania produkcja zarobiła w USA nieco ponad 80 mln dol., a to niewiele jak na tak drogą produkcję. I - co ważne - na produkcję, która powinna grać na sentymentach wielu fanów serii rozciągniętych na kilka pokoleń widzów.