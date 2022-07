Seks i wyuzdanie. Nowa wersja niemoralnej powieści hitem na Netfliksie

Niestety, "Niebezpieczne związki" zainteresowały polskich widzów i film od razu znalazły się na pozycji lidera pośród najpopularniejszych tytułów na Netfliksie. Co ciekawe, francuska produkcja numerem jeden stała się jeszcze tylko we Francji (co zrozumiałe) oraz w Rumunii i na Węgrzech.