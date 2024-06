"Seks, śmierć, strach i gore". To będzie film tylko dla dorosłych

"Deadline" punktuje zaś, że to zabawa gatunkiem, która pokazuje w przerysowany sposób jak portretowane są kobiety w Hollywood. A "The Hollywood Reporter" pisze o hołdzie dla kina lat 80. Podkreślają, że Mia Goth jest nową królową horroru, tzw. scream queen. "W ciągu zaledwie dwóch lat aktorka i reżyser stworzyli niezwykle porywającą trylogię slasherów, które nawiązują do przeszłości kina, ale jednocześnie wkraczają w metaprzyszłość, rozkoszując się pogonią za sławą i pokusą pożądania" - czytamy.