Tylko dla dorosłych widzów. W ciągu doby ponad milion wyświetleń

"Pearl" został obsypany nagrodami. Zdobył m.in. Saturna za najlepszy film niezależny. Największą uwagę przyciągnęła Mia Goth, współscenarzystka i odtwórczyni głównej roli. Recenzenci podkreślali, że "takiego czarnego charakteru nie było od lat". Nie zabrakło w filmie nawiązań do klasyki, a ponieważ jednym z rekwizytorów, którymi posługuje się bohaterka jest siekiera, to pojawiły się porównania do słynnej roli Jacka Nicholsona z filmu "Lśnienie".