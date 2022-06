Sensacyjny zwycięzca. "Diuna" znów upokorzona

W przypadku MTV Movie & TV Awards największą szansę na wygraną mają filmy i seriale, które nie tyle zbierały najlepsze recenzje, co cieszyły się rekordową oglądalnością. Stąd pośród filmów nominowanych do nagrody w głównej kategorii znalazło się pięć kinowych hitów ("Diuna", "Krzyk", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Spider-Man: Bez drogi do domu" oraz "Batman"), a także jeden przebój Netfliksa "Projekt Adam".