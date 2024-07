Seria tragedii w życiu aktorki. "Wymiotowałam krwią"

"Nie, tak naprawdę widziałam, jak mój ojczym szybko i w szokujący sposób umierał, moja mama ma raka w 4. stadium, a ja straciłam dość szybko wiele kilogramów ze stresu i przez żałobę" - napisała aktorka. "I po tym trafiłam na sześć tygodni do szpitala, ponieważ żałoba wypaliła mi dziurę w przełyku, co sprawiło, że wymiotowałam wielkimi ilościami krwi, a o jedzeniu praktycznie nie było mowy" - wyrzuciła z siebie. Dodała też, że w ostatnim czasie pracowała nad nowym filmem, którego temat pokrywał się z tym, co przeżyła po śmierci ojczyma. "Nie jestem zainteresowana tym, co myślisz o moich pośladkach. Może pomyśl o swoich" - odbiła piłeczkę.