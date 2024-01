Serial o Jezusie to światowy przebój kina religijnego. Czy w Polsce też okaże się hitem?

- Pierwszy to bardzo staranna produkcja i ogromny rozmach realizacyjny, rzadki w przypadku seriali - opowiada. - To się po prostu świetnie ogląda w kinie, na dużym ekranie. Wiele ludzi wychodząc z sali, porównuje "The Chosen" do monumentalnych, klasycznych pozycji, takich jak choćby "Ben Hur". Inna sprawa to natomiast wspólnotowość doświadczenia oglądania tego serialu w kinie. Trzeba pamiętać, że "The Chosen" narodził się w ramach wspólnoty i ta wspólnota podtrzymuje zainteresowanie tą produkcją. To swoisty protest wobec współczesnej atomizacji odbioru kultury. Tu nie chodzi o to, żeby każdy oglądał sam, na własnym laptopie czy telefonie. Na pokazy kinowe przychodzą całe rodziny, grupy parafialne. Wspólne oglądanie zupełnie zmienia odbiór tego serialu.