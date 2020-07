Były dziecięcy gwiazdor cały w tatuażach. Zrobił je do roli gangstera

Shia LaBeouf już przed kręceniem "American Honey" (2016) zrobił sobie kilkanaście tatuaży, które idealnie pasowały do jego filmowej persony. Teraz poszedł na całość i nie zadowolił się niewielkimi wzorami na różnych częściach ciała. Na najnowszych zdjęciach widać, że 34-latek ma całą klatkę piersiową i brzuch w tatuażach, które mają dla niego bardzo osobiste znaczenie. A jednocześnie znakomicie korespondują ze scenariuszem filmu "The Tax Collector".

Gwiazdy głosują. Każdy kandydat na prezydenta ma mocne wsparcie celebrytów

LaBeouf ma na brzuchu napis "Creeper", czyli ksywkę jego filmowego bohatera z "The Tax Collector". Pod spodem widać charakterystyczne białe rękawiczki jak ze starych kreskówek o Myszce Miki. To symbol jego aktorskich początków, kojarzonych z disneyowską produkcją "Świat nonsensów u Stevensów".

- On jest jednym z najlepszych aktorów, z jakimi pracowałem, i jest najbardziej oddany swoją duszą i ciałem – mówił o LaBeoufie reżyser "The Tax Collector", David Ayer. Obaj panowie spotkali się już na planie "Furii" i choć Ayer wiedział, do czego LaBeouf jest zdolny, metamorfoza przed nowym filmem zaskoczyła. – Nie znam nikogo, kto by się zdecydował na takie poświęcenie – wyznał reżyser.