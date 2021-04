Widzowie są oburzeni. Tak potraktowano zmarłych na Oscarach

"Pandemia koronawirusa zmusiła Akademię do zmiany sposobu organizacji gali. Akademicy nie są w ciemię bici i ów przymus starannie przekuli w swój PR-owy sukces. Bo choć (jak co roku) podczas ceremonii wiało nudą, to Oscary dostały szansę, żeby symbolicznie przepisać swoją historię i zadośćuczynić tym, których przez lata dyskryminowano" – pisał Artur Zaborski w podsumowaniu gali.