Skoczył z dachu, zabrał flagę olimpijską i uciekł. Nie uwierzycie, ile na tym zarobił

Co to było za show! Tom Cruise dosłownie zleciał z dachu stadionu, gdzie odbywała się ceremonia zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, przechwycił flagę olimpijską, wsiadł na motocykl, którym przemknął przez paryskie ulice, a następnie wjechał nim do samolotu. Reszta jest już historią. Gwiazdor stał się tym samym łącznikiem pomiędzy Igrzyskami w Paryżu, a tymi, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles. Kolejnym jest Casey Wasserman, który został przewodniczącym IO za cztery lata. I to właśnie on, podczas niedawnego panelu CNBC w Santa Monica zdradził kulisy występu Cruise'a.