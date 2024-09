Telewizyjna premiera. Największy przebój roku można już obejrzeć w domu

Podczas uroczystości wręczenia mu Złotej Palmy za całokształt pracy twórczej, Tom Cruise powiedział do widzów: - Robię te filmy dla was i z myślą o was. Mam ogromne szczęście, mogąc robić, to co robię. Bawcie się dobrze i bardzo wam dziękuję. To właśnie dzięki wam mam takie życie.