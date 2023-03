"Skołowani" – komedia pozytywnie romantyczna. Zobacz zwiastun i plakat filmu z gwiazdorską obsadą

Michał Czernecki gra rolę notorycznego kłamcy, który zrobi wszystko, by poderwać kolejną kobietę. – Lubię Maksa za jego poczucie humoru, za jego niedoskonałość i kruchość, maskowaną pozorną pewnością siebie. To bardzo wdzięczny do grania bohater. Lubię też to, że się nigdy nie poddaje, nawet jeśli w nie do końca słusznych sprawach... – mówi o swojej postaci.