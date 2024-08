Skończył kręcić "Biały lotos". Wystawiono mu rachunek

Twórca serialu nie ukrywał, że zamierza zaskoczyć widzów. - To będzie "Biały Lotos" na sterydach: dłuższy, większy, bardziej szalony. Nie wiem, jak odbiorą go widzowie, ale ja jestem bardzo podekscytowany, więc przynajmniej w moim osobistym barometrze jest dobrze... Jestem bardzo podekscytowany tym, co zobaczycie w trzecim sezonie – powiedział w rozmowie z "Entertainment Weekly" Mike White.