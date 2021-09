"Small World" w kinach. Mało widzów na filmie Patryka Vegi

Przez długi czas Patryk Vega – pod względem komercyjnym – był wręcz nieomylnym filmowcem. W latach 2016-2019 wyreżyserował sześć kinowych produkcji, z których każda odniosła ogromny sukces. Co istotne, filmy Vegi były szczególnie skuteczne podczas premierowego weekendu. Stąd w pierwszej dziesiątce najlepszych otwarć w ostatnich trzydziestu latach znajdują się aż cztery tytuły tego reżysera. Bez wątpienia miał on bardzo oddaną i wierną widownię, która niemal za punkt honoru stawiała sobie obejrzenie filmu Patryka Vegi już podczas pierwszych dni wyświetlania. Pytanie, co stało się z tą widownią?