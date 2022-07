Smutne dane. Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina

Kto zatem chodzi do kin? Widownia to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym, 45,3% z tej grupy odwiedziło kino co najmniej raz. Najmniejszy odsetek widzów odnotowano wśród badanych z wykształceniem zawodowym – tylko 15% z nich wybrało się do kina co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.