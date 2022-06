Lepszy był tylko "Avatar". Największy hit tego roku zachwycił widzów

"Top Gun: Maverick" fantastycznie sprzedaje się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie zgromadził już 521,7 mln dolarów. Jest to 15. najlepszy rezultat w historii (nie uwzględniając inflacji). Do pierwszej dziesiątki droga jeszcze daleka, gdyż brakuje niemal 100 mln dolarów. Jednak jeśli "Top Gun" wciąż będzie notował tak małe spadki popularności, to wszystko jest jeszcze możliwe.