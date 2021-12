Spektakularne widowisko. To dzieje się tuż za polską granicą

Sensacyjna produkcja z Chrisem Hemsworthem nie miała zbyt skomplikowanej fabuły, ani wysokich aspiracji. Poza jedną. Zdobyć jak największą popularność widzów. I to się, jak widać, udało. Miłośnicy kina akcji byli zadowoleni, zaś krytycy też potrafili wystawić pozytywnej oceny. Na przykład porównanie do kultowego "Komando" to dla produkcji Netfliksa na pewno duży zaszczyt. Pytanie, czy zasłużony?