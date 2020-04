Kulisy najbardziej widowiskowej sceny roku. 12 minut nieustannej akcji

"Tyler Rake: Ocalenie" (w oryginale "Extraction") to najnowszy wysokobudżetowy film Netfliksa, w którym tytułową rolę zagrał Chris Hemsworth. Tyler Rake to nieustraszony najemnik, który oferuje swoje usługi na czarnym rynku. Tym razem czeka go najniebezpieczniejsza misja w karierze: musi uratować porwanego syna bossa międzynarodowej siatki przestępczej. Film powstał na podstawie scenariusza Joe'ego Russo (reżyser "Kapitana Ameryki" i "Avengers") i jest reżyserskim pełnometrażowym debiutem Sama Hargrave'a. Człowieka, który pracował przy filmach Marvela i największych hitach z gatunku kina akcji… jako specjalista od numerów kaskaderskich.