Spotyka się ze starszym producentem. W końcu postanowiła uciąć plotki

Pomimo ogromnych zarobków, Sweeney nie ukrywa, że ma świadomość finansową i bardzo ostrożnie podchodzi do wydatków. Jak mówiła w rozmowie z "CinemaBlend": "Dorastałam w domu, w którym widziałam, jak moi rodzice tracili wszystko, co mieli, i to poczucie niepewności ciągle mi towarzyszy. Ciągle oszczędzam. Wolę inwestować, zwłaszcza w nieruchomości, i staram się podejmować mądre decyzje finansowe, choć wątpię, czy kiedykolwiek poczuję się w pełni bezpieczna."