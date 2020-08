Srebrne Lwy z Wenecji na otwarcie LAF-u Startuje 21. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu 7-16 sierpnia 2020 r.

Z kolei cykl „Strachy na LAF-y” to same przedpremiery. Aż 15 tytułów, wśród których są najwyżej oceniany horror tego roku „Funhouse” Jasona Williama Lee czy „Chimera” Maurice’a Haeemsa. „Z list przebojów…” to propozycja skupiająca pokaźne grono filmów muzycznych – tych klasycznych, jak i nowości. Przedpremierowo obejrzymy w nim „La Bolduc” czy „Days of Power”.

ALL YOU NEED IS LAF

Letnia Akademia Filmowa jest festiwalem, który odbywa się co roku latem w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi miłośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi szukających ciekawych wrażeń kulturalnych. LAF to kino polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, krótko- i pełnometrażowe. To projekcje filmowe, ale i spotkania z twórcami kina, dyskusje, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy. To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak Kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca 2019 roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO.