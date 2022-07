Stallone stracił cierpliwość. Ostro zaatakował "93-letniego dżentelmena"

Roszczenia Sylvestra Stallone są jak najbardziej uzasadnione. Hollywoodzki gwiazdor wymyślił bowiem postać Rocky'ego Balboa, napisał scenariusz do filmu, a potem przez wiele miesięcy starał się doprowadzić projekt do realizacji. Szefowie wytwórni byli zainteresowani pomysłem, ale nie wyobrażali sobie, aby główną rolę w filmie mógł zagrać nikomu nieznany aktor. Chcieli więc odkupić scenariusz (nominowany później do Oscara). Kusili bardzo dużą kwotą. Stallone wykazał się jednak wyjątkową determinacją. Dopiął swego, dostał tytułową rolę w filmie, ale w wyniku negocjacji stracił prawa do "Rocky'ego", które trafiły do rąk producenta Irwina Winklera.