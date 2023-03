Stelmaszyk otwarcie o intymności. "Nie mówiło się o seksie. To były kwestie bardzo wstydliwe"

- Dzisiaj jest to nie do pomyślenia. Co to znaczy "róbcie"?! Seks uprawiać można ze swoją partnerką, a przed graniem takich scen trzeba szczegółowo wszystko ustalić – jakie zadanie mamy wykonać, co będzie widoczne, w jakich kadrach itd. Na szczęście obecnie na planie jest specjalna osoba, która się tym zajmuje i rozmawia z aktorami, dbając o nasze poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy szansę czuć się bardziej komfortowo, być bardziej twórczy i nie przechodzić później przez żadne traumy - mówi Stelmaszyk.