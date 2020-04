Gwiazdor "Straight Outta Compton" aresztowany. Zachował się jak gangster z filmu

Agent aktora powiedział w oświadczeniu, że jego klient szykuje się teraz do różnych projektów filmowych, a całe zajście z policją nazwał "przedwczesnym nieporozumieniem". I wyraził przekonanie, że sprawa zostanie wkrótce wyjaśniona na jego korzyść.

To nie pierwszy raz, kiedy o Mitchell jest głośno z powodu konfliktów z prawem. W zeszłym roku został oskarżony o nękania Ayanny Floyd Davis, showrunnerki serialu "The Chi", w którym grał, i koleżanki z obsady Tiffany Boone. Przez to został wyrzucony z produkcji Showtime i stracił miejsce w "Desperados" Netfliksa.