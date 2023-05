"Strażnicy Galaktyki: Volume 3". Tak dobrze nie było od dawna. Świetny koniec serii

Jedna rzecz najbardziej przemawia na korzyść trzeciej części "Strażników Galaktyki". Jest nią fakt, że to definitywne zakończenie trylogii autorstwa Jamesa Gunna, który głowi się już od kilku miesięcy nad tym, jak ożywić pogrążone w jeszcze większych problemach komiksowe uniwersum DC. Co za tym idzie, film wolny jest od największej zmory MCU. Konieczności wprowadzania coraz to nowych postaci, które w scenie po napisach nadadzą nowy tor całemu uniwersum oraz prowadzenia narracji w ten sposób, żeby nie daj Bóg nie popchnąć całego tego komiksowego świata za daleko do przodu. A najlepiej gdyby w ogóle go nie ruszać do wspomnianej wyżej sceny po napisach. Gunn nie musiał mieć więc z tyłu głowy losu całego uniwersum Marvela, co bez wątpienia przyczyniło się do tego, że "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" to najlepszy film MCU od dłuższego czasu. I pomyśleć, że do osiągnięcia tego wystarczyło właściwie niewiele. Ot film, który ma początek, środek i koniec, a po seansie nie trzeba zastanawiać się, co dalej z pootwieranymi na wszystkie strony wątkami.