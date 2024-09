Stworzył przebój wszech czasów, ale dziś czuje ciarki żenady. Dlaczego?

- Nie uważam "Terminatora" za św. Graal, to na pewno. Kiedy teraz na to patrzę, widzę fragmenty, które są dość żenujące, i części, które sprawiają, że myślę: "Tak, zrobiliśmy to całkiem dobrze, biorąc pod uwagę to, jakie mieliśmy zasoby" - powiedział Cameron w rozmowie z Empire. Dodał - Chodzi o warstwę produkcyjną. Nie żenuję się z powodu żadnego z dialogów, ale mam niższy czynnik żenady niż, jak się zdaje, wiele osób w odniesieniu do dialogów, które piszę.