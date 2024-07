Stworzyli razem kultową "Seksmisję". Aktor mówi o śmierci Stuhra

Niewiele osób wie, że początkowo Juliusz Machulski myślał o tym, by w roli Maksa obsadzić Jana Englerta. Chciał jednak, by ta rola była komediowa, dlatego ostateczny wybór padł na Jerzego Stuhra. Jak mówi dziś Łukaszewicz, literacki talent kolegi pomógł mu spontanicznie dorzucać dowcipy do scenariusza "Seksmisji". - On wpadał na zdjęcia po próbach, po spektaklach z Krakowa, wymęczony, a mimo to był bardzo kreatywny. Zaskakiwał mnie tym. Ja miałem tam wtedy inne wyobrażenie, jaki powinien być ten mój Albert, a jednak to on miał rację - wspomina.