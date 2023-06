Sunny Sandler błysnęła na czerwonym dywanie. Ma już prawie 15 lat

Sunny Sandler zadebiutowała w filmie w "Dużych dzieciach", w których główną rolę grał jej ojciec. Miała wtedy dwa lata. W sumie wystąpiła już w 20 produkcjach. Na premierę czeka "You Are So Not Invited To My Bat Micwa", komedia dla nastolatków, w której bohaterka, grana przez Sunny, przyłapuje swojego chłopaka na pocałunkach z jej najlepszą przyjaciółką.