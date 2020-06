Świat pełen elfów i wróżek w magicznej opowieści "Bayala i ostatni smok”.

Twórcy kinowych hitów "Ups! Arka odpłynęła” i "Luis i obcy” zapraszają na wspaniałą wyprawę do krainy magii. Pełna elfów i smoków animacja "Bayala i ostatni smok” przenosi widzów prosto do świata kultowych zabawek Schleich, w którym nie sposób się nudzić. To tutaj odkryjecie moc wróżek i siłę marzeń. Odnajdziecie fantastyczne zwierzęta i poznacie zaklęcia zdolne pokonać każdą przeszkodę. A wszystko to w towarzystwie sympatycznych bohaterów i rytmie przebojowych piosenek! "Bayala i ostatni smok” – najbardziej magiczna historia 2020 roku – jest już dostępna na płytach DVD!

