Świętujemy 125 lat kina na festiwalu Kino Letnie Sopot – Zakopane zapraszają Provident i AXA

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce trwa. Ten rok, jest rokiem szczególnym dla światowej kinematografii. Z okazji wyjątkowego jubileuszu festiwal zaprasza do wspólnego oglądania filmów z początków powstawania kina.

* Informacja prasowa Outdoor Cinema*

Na specjalnej podstronie https://kinoletnie.pl/125_lat_kina/ możecie bezpłatnie obejrzeć perły światowej kinematografii wyselekcjonowane wspólnie z miesięcznikiem KINO. W tej przestrzeni spotkają się przeszłość z teraźniejszością. Obok klasyków prezentowane są również etiudy młodych studentów z Warszawskiej Szkoły Filmowej i AMA Film Academy w Krakowie.

13 lutego 1895 roku dwaj Francuzi, bracia August i Louis Lumière, opatentowali urządzenie nazwane „kinematograf”. Jeszcze tego samego roku paryscy widzowie obejrzeli po raz pierwszy ruchome obrazy na publicznym pokazie. Chwilę wcześniej za Oceanem Thomas Edison opatentował swój kinetoskop, a w Warszawie Kazimierz Prószyński - pleograf. Reszta jest... historią kina.

Z jej pierwszych dziesięcioleci organizatorzy festiwalu Kino Letnie Sopot – Zakopane wybrali filmy, które z jednej strony były kamieniami milowymi dla rozwoju X muzy, z drugiej – oddają temperaturę tamtych pionierskich czasów. Głównym punktem jest kompilacja pierwszych nagrań filmych na Świecie, zrealizowanych przez Braci Lumiere pomiędzy 1895 a 1905 rokiem. Znalazły się tam ich najważniejsze dzieła: od „Wyjścia robotników z fabryki” (ich pierwszy film pokazany na publicznym pokazie) do „Polewacza polanego” (ich pierwsza fabuła). Lumière’owie rejestrowali na taśmie przede wszystkich drobne zdarzenia codzienności: wjazd pociągu na stację, rozbiórkę domu, ruch uliczny, połów ryb, grę w karty, dziecięce zabawy. A bohaterami owych rejestracji czynili często siebie lub swoich najbliższych.

Sztandarowym dziełem filmowym XX wieku jest też „Człowiek z kamerą” Dzigi Wiertowa. Ten eksperyment filmowy jednego z najwybitniejszych rosyjskich filmowców to reportażowa podróż po Moskwie lat 20. XX wieku, w której spędzamy jeden dzień: od świtu do zmierzchu. Z jego innowacyjnych rozwiązań formalnych czerpią do dziś kolejne pokolenia twórców. Niektóre sekwencje robią wrażenie nawet na dzisiejszych widzach – jak tramwaje i samochody pędzące wprost z ekranu na widownię.

„Imigrant” to jeden z najciekawszych filmów Charliego Chaplina, choć nie tak znany jak jego pełnometrażowe dokonania („Gorączka złota”, „Dzisiejsze czasy”). Ten film jest na pewno warty uwagi i obejrzenia oraz zaskakująco korespondujący z naszą współczesnością.

Wielbicielom magii polecamy obraz w reżyserii Georgesa Mélièsa. Magia to stały element jego filmów, ponieważ zanim sięgnął po kamerę, pracował jako... iluzjonista. Ręcznie (!) kolorowana „Podróż do krainy niemożliwości” to jedno z jego sztandarowych dzieł.

„Tytuły te udowadniają także, że kino od swojego zarania było różnorodne: wielogatunkowe i transgraniczne. Gdy bracia Lumière kładli podwalili pod dzisiejszy reportaż i dokument, równolegle, również we Francji, swoje filmy kręcił „mag ekranu” Georges Méliès, prekursor współczesnego kina fantasy i science fiction. Z kolei czasy komedii Chaplina i Keatona to również czas rozwoju niemieckiego ekspresjonizmu. A obok wysumblimowanych dzieł artystycznych, powstawały już wtedy dzieła stricte propagandowe. Owa wielotorowość towarzyszy „najważniejszej ze sztuk” do dziś.”

Iwona Cegiełkówka, miesięcznik KINO

XIII edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Kino Letnie Sopot – Zakopane zapraszają Provident i AXA potrwa do końca sierpnia. Plenerowe projekcje startują o zachodzie słońca - w Sopocie o godz. 21:30, a w Zakopanem i Giżycku o 21:00.

W ramach festiwalu ma molo w Sopocie oraz w Zakopanem na Krupówkach w każdą sobotę wakacji widzowie mogą obejrzeć wyjątkową selekcję filmów z okazji 125. lecia kina. Po takich tytułach jak m.in. „Mission: Impossible”, „Blues Brothers” czy „Hair” na widzów czekają jeszcze: mega hit „Powrót do przyszłości” Roberta Zemeckisa z Michaelem J. Foxem, kultowe „Pulp Fiction” Quentina Tarantino czy słynne „Cinema Paradiso” Giuseppe Tornatore z przepiękną ścieżką dźwiękową Ennio Moricona.

Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów można znaleźć na stronie www.kinoletnie.pl

Aktualności, wydarzenia i ciekawostki dostępne są na www.facebook.com/mamplannakinoletnie Kino Letnie można śledzić na Instagramie dzięki hashtagowi #mamplannakinoletnie

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na molo w Sopocie.

*Świętuj z nami 125 lat kina! *

Provident i AXA zapraszają i przypominają: pamiętajcie o bezpiecznym dystansie podczas seansów, maseczkach i dezynfekcji rąk.

Organizator: Outdoor Cinema

Partnerzy strategiczni: Telewizja TVN i TVN 7

Patroni medialni: Radio Zet, Chillizet, Filmweb, VIVA, Party, Kino, Co Jest Grane 24, AMS, Zakolove, Uroda Życia, Wirtualna Polska

Sponsorzy: Bracia Koral, Storytel

Partnerzy: Jawor-Parkiet, Bertrand, Astrini Design, Polargos

Hotele partnerskie: My Story Sopot Apartments, Hotel Tajty, Rezydencja Gubałówka

Partner kina jachtowego : SKYBOAT, Draco, Windy

Kino partnerskie: Nowa Fala w Giżycku

Kawiarnia festiwalowa: Koło Molo w Sopocie

Blog partnerski: Rozmawiam, bo lubię

Partnerzy lokalni: Urząd Miasta Sopotu, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Kąpielisko Morskie Sopot, Urząd Miejski w Giżycku i Giżyckie Centrum Kultury