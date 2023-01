Sylvester Stallone żegna się z aktorstwem? "To może być mój łabędzi śpiew"

Sly przyznał się w wywiadzie, że pracuje nad kolejnymi projektami, ale "wątpi, że sam w nich zagra". Nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak Stallone jako producent nie gra we wszystkich "swoich" filmach. W rozmowie z IndieWire padło jednak mocne sformułowanie w odniesieniu do roli w "Tulsa King": - Myślę, że to może być mój łabędzi śpiew - stwierdził Stallone.