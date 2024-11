"Szadź" z dobrej, mocnej historii stała się najbardziej żenującym widowiskiem, które ośmiesza policję i psychiatrię

Po drugie: procedury policyjne jak ze słabej bajki. Polska w "Szadzi" jest trochę jak Gotham – mityczna kraina, w której przestępcy robią, co chcą, a system ma to gdzieś. Wymieńmy choćby dwie sceny z czwartego sezonu, które ośmieszają polską policję. To przeważnie sceny pościgu za Maćkiem, chłopakiem zwerbowanym do mordowania przez Wolnickiego (w tej roli Piotr Trojan). Po tym, jak zabija policjantkę i dochodzi do obławy na niego, ucieka autem jak gdyby nigdy nic. Nie imają się go kule, a pościg policji kończy się kilka ulic dalej. Bo tak. Jest też scena, w której Maciek atakuje swojego ojca i jego partnerkę na ich łodzi. Niedaleko jest już policja na motorówkach. Maciek niczym olimpijczyk wskakuje do wody i przepływa (nie wynurzając się) kilkanaście metrów, kolejny raz uciekając sprzed nosa policji. "Przepłynął cały zalew gdzieś pod białoruską granicą i uciekł policji. Po wyjściu z wody, nie mając kompletnie nic, dostał się do Warszawy szybciej niż policja, która go ścigała" - punktuje jeden z widzów.