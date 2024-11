Polska produkcja podbija świat. Takiego przeboju dawno nie było

Poza granicami naszego kraju "Szadź" znana jest jako "Angel of Death". Po premierze kolejnego odcinka ten tytuł regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce czy nawet w pierwszej piątce najpopularniejszych seriali w wielu krajach (m.in. we Francji, Holandii oraz w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, na Węgrzech, w krajach bałkańskich). Wydaje się, że w Europie Środkowo-Wschodniej to może być jeden z największych serialowych przebojów roku.