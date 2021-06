Szaleństwo Netfliksa. Ruszyły zdjęcia do filmu za 450 mln dol.

Komedia kryminalna "Na noże" pojawiła się w kinach we wrześniu 2019 roku. Nie była to droga, jak na hollywoodzkie standardy, produkcja. Jej budżet wyniósł 40 mln dol. Przed premierą niewiele się o niej pisało. Tymczasem sama obsada filmu robiła już wielkie wrażenie. Na jej czele stała legenda kina, czyli Christopher Plummer (aktor zmarł niestety na początku tego roku). Gwiazdą filmu był oczywiście Daniel Craig, zaś w pozostałych rolach wystąpili Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon oraz Chris Evans. Co ważne, wszyscy potrafili na ekranie "zabłysnąć". A Daniel Craig udowodnił, że zerwanie z ekranowym wizerunkiem Jamesa Bonda nie będzie dla niego zbyt trudne.