Szokujący finał. Colin Farrell rzucił wszystkich na kolana

Farrell zaznaczył, że złożoność psychologiczna postaci i relacja z matką przyciągnęły go do roli. - To było takie ludzkie. Było w tym ból, ale też piękno - przyznał. I trzeba przyznać, że po raz pierwszy Pingwin nie jest postacią oderwaną od rzeczywistości, niemal z filmu fantasy czy horroru, a prawdziwym człowiekiem, który przeżywa wiele tragedii. Colin Farrell zgarnie za tę rolę wszystkie możliwe nagrody? Już niedługo startuje tzw. sezon nagród i się przekonamy! Finałowy odcinek "Pingwina" ukazał się w poniedziałek, 11 listopada na platformie Max. Twórcy już zapowiadają, że serialowy Pingwin wróci.