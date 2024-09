W "Pingwinie" ma doklejone protezy. Jedną bardzo intymną

Poziom dyskomfortu był dla aktora tak duży, że pomiędzy ujęciami prosił ekipę o to, by mógł zasłonić się ręcznikiem. Choć dobrze wiedział, że to nie było jego nagie ciało, a pełen kostium. - Czułem się nagi, choć taki nie byłem. Byłem całkiem zasłonięty nagim ciałem człowieka. To niby nie byłem prawdziwy ja, ale to miało dziwny wpływ na moje ego - mówi aktor.